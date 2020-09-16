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В Пермском крае объявлен розыск мужчины, изнасиловавшего несовершеннолетнего ребёнка.

Инцидент произошёл в Соликамске во вторник, 15 сентября, примерно в 18 часов. Мужчина изнасиловал ребёнка в гараже, который находится за школой №1 на улице Парижской и давно заброшен. Как заявляют местные жители, потерпевшему лишь шесть лет.

Как сообщает следователи, мужчина обладает средним телосложением, имеет рост 170-175 см, а также небольшой живот. На вид ему около 40-45 лет. В день инцидента был облачён в тёмную одежду, состоящую из штанов, свитера или куртки. В качестве отличительной приметы называются закруглённые прямоугольные очки.

Всех, кто имеет любые сведения о преступнике, следственные органы просят рассказать по телефонам 102 или 8 (34253) 6-07-03.

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