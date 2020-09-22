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Жильцы одного из многоквартирных домов подмосковного города Одинцово пожаловались на мигрантов, которые оккупировали жилплощадь и держат местных жителей в страхе.

В ходе расследования журналистам стало известно, что в сложившейся ситуации виновато руководство управляющей компании. Дело в том, что она решила сдать в аренду квартиры людям, у которых отсутствует гражданство РФ. В СМИ не сообщают, где именно расположено это многоэтажное здание.

Из-за действий организации теперь страдают местные жильцы. По их словам, новые «соседи» в настоящее время не дают никому прохода. В компании при этом отмечают, что начали сдавать квартиры гастарбайтерам, чтобы накопить средства для ремонта дома.

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