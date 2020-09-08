В Набережных Челнах 19-летний местный житель обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Как сообщается, инцидент произошёл ещё летом – 25 июня в одной из квартир 43-го комплекса. Об этом рассказала сама 15-летняя потерпевшая. При этом она обратилась в полицию только в конце августа, а уголовное дело было возбуждено сотрудниками правоохранительных органов лишь 3 сентября.

Насильник, как отмечается, является студент челнинского филиала казанского университета. С потерпевшей он был знаком. Обвиняемый на время проводимых следственных мероприятий был отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время ведётся расследование уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего.