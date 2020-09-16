В мультсериале "Южный парк" появится серия про пандемию коронавируса

На видеосервисе YouTube появился тизер специальной серии мультипликационного сериала South Park. Новый эпизод можно назвать чрезвычайно злободневным, так как он посвящен пандемии Covid-19.

Новый эпизод уже доступен пользователям сайта Comedy Central. Также планируется в течение ближайших 24 часов разместить его и на сервисе HBO Max, где зрители могут увидеть все сезоны мультфильма в отличном качестве.

Сюжет специальной серии прост – она рассказывает о том, как жители штата Колорадо вступают в нравную борьбу с коронавирусом. Тизер не показывает всех персонажей, но поклонники сериала смогут все же разглядеть в нем Рэнди Марша, который даже под угрозой смерти от болезни остается невозмутимым и не впадает в уныние.

Поклонники «Южного парка» написали в комментариях, что текущий год можно назвать одним никак не заканчивающимся эпизодом знаменитого мультсериала. Также они шутливо предположили, что одного из главных персонажей – Кенни, – коронавирус точно убьет.