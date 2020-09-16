читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На видеосервисе YouTube появился тизер специальной серии мультипликационного сериала South Park. Новый эпизод можно назвать чрезвычайно злободневным, так как он посвящен пандемии Covid-19.

Новый эпизод уже доступен пользователям сайта Comedy Central. Также планируется в течение ближайших 24 часов разместить его и на сервисе HBO Max, где зрители могут увидеть все сезоны мультфильма в отличном качестве.

Сюжет специальной серии прост – она рассказывает о том, как жители штата Колорадо вступают в нравную борьбу с коронавирусом. Тизер не показывает всех персонажей, но поклонники сериала смогут все же разглядеть в нем Рэнди Марша, который даже под угрозой смерти от болезни остается невозмутимым и не впадает в уныние.

Поклонники «Южного парка» написали в комментариях, что текущий год можно назвать одним никак не заканчивающимся эпизодом знаменитого мультсериала. Также они шутливо предположили, что одного из главных персонажей – Кенни, – коронавирус точно убьет.

В мультсериале "Южный парк" появится серия про пандемию коронавируса

Вам может понравиться

Звезда UFC Ковингтон попытался поцеловать руку Трампа

Боец UFC Колби Ковингтон в своем Твиттер-аккаунте опубликовал ролик, записанный в момент… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Два учителя начальных классов заразились коронавирусом в Липецке

Ирина Щукина, замглавы управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сообщила о том, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Глюкоза показала фото в прозрачной майке без белья

Исполнительница Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюкоза, показала в Инстаграме фотографии… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 сентября – пасмурно, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 16 сентября – небольшая облачность, до 22 °C | Подольск: погода, 16 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Армавир: погода, 16 сентября – ясно, до 25 °C |