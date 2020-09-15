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По информации центра погоды “Фобос”, к концу недели в Москве ожидается похолодание.

Так, “пузырь” полярного холода можно ожидать в столице уже в эту пятницу. В этот день днём следует ждать не более 6-11 градусов тепла. Такая погода устанавливается обычно только в октябре. На выходных будет теплее буквально на пару градусов – около 8-13 градусов выше нуля.

Изменение температуры, как отмечается, связано с холодным атмосферным фронтом, который сопровождают штормовой ветер и скоротечные ливни.

Подобная погода может быть и в начале следующей недели. Однако отмечается, что ближе к концу сентября в Москву может вернуться “бабье лето”, но температура воздуха всё равно не будет подниматься выше 17 градусов даже днём.

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