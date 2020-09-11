Сотрудники подмосковного Мининвеста сообщили о том, что на территории региона в скором времени появится еще один Light Industrial комплекс .

Ранее властями Московской области был выдан разрешающий документ на постройку нового производственно-складского сооружения. Данный комплекс будет возведен в северо-западной части региона. Его площадь превысит 13 500 квадратных метров.

Постройкой объекта займется резидент индустриального парка «Есипово» из Солнечногорска. На его реализацию планируется потратить примерно 500 000 000 рублей. В четвертом квартале нынешнего года будут завершены все строительно-монтажные работы. Этот комплекс позволит создать 150 новых рабочих мест.