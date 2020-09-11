читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудники подмосковного Мининвеста сообщили о том, что на территории региона в скором времени появится еще один Light Industrial комплекс .

Ранее властями Московской области был выдан разрешающий документ на постройку нового производственно-складского сооружения. Данный комплекс будет возведен в северо-западной части региона. Его площадь превысит 13 500 квадратных метров.

Постройкой объекта займется резидент индустриального парка «Есипово» из Солнечногорска. На его реализацию планируется потратить примерно 500 000 000 рублей. В четвертом квартале нынешнего года будут завершены все строительно-монтажные работы. Этот комплекс позволит создать 150 новых рабочих мест.

Вам может понравиться

Оголенная грудь Анны Михайловской произвела фурор в Сети

Актриса Анна Михайловская выбралась с семьей на осенний пикник и выложила в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Иркутское ракетное соединение полностью вооружилось МБК «Ярс»

Департамент информации МО России сообщил о том, что межконтинентальные ракеты «Ярс» уже… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Эксперт раскрыла новую схему обмана россиян с «денежной компенсацией»

Наталья Пшеничникова, которая занимает должность старшего преподавателя в университете «Синергия», рассказала о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 сентября – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 11 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 сентября – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 11 сентября – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 11 сентября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Армавир: погода, 11 сентября – ясно, до 28 °C |