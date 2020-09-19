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Метеорологи из Санкт-Петербурга сообщили о том, что в Ленобласти в эти выходные значительно упадет температура воздуха. В ряде районах она опустится до 0 градусов и даже ниже.

Представители областного МЧС, сославшись на данные, полученные у специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС», отметили, что сегодня, 19 сентября, в регионе резко увеличится скорость ветра – она возрастет до 15 м/с.

Спасатели не рекомендуют без необходимости покидать свои дома или рабочие места. На улицах не следует стоять возле деревьев, автобусных остановок и других неустойчивых объектов. В ночное время суток в субботу и воскресенье в некоторых местах Ленобласти температура снизится до -1 градуса Цельсия, поэтому следует ожидать первых заморозков.

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