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Ливийский телеканал 218tw заявил, что российские ракетные комплексы являются для США большой проблемой.

Речь идёт о таких новейших комплексах, как “Сармат”, “Авангард” и “Ярс”. Это супероружие может преодолеть более 10 тысяч километров полёта. А ракета “Авангард” достигнет Вашингтона всего лишь за 15 минут, не дав американцам возможности не то, чтобы сбить её, но и даже выпить чашку кофе. По мнению журналистов, “Авангард” производит устрашающее впечатление и является шедевром армии РФ.

В итоге, как предполагается, Америка оказалась попросту безоружна перед потенциальным ударом России.

Кроме того, о том, что системы ПВО не способны перехватить “Авангард”, ранее уже упоминал китайский портал Sina. В Статье указывалось мнение, что эта ракета опаснее ядерного оружия.

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