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В Липецке был вынесен приговор местному жителю, который пытался убить свою жену.

Как сообщается, инцидент произошёл в марте этого года. Мужчина и его жена находились в квартире друга, где употребляли алкогольные напитки. Женщине кто-то позвонил по телефону, и она начала разговаривать с собеседником. Мужу этот разговор показался подозрительным, и он потребовал сообщить имя собеседника.

Женщина отказалась, и тогда мужчина схватил кухонный нож и как минимум десять раз ударил её в область груди и живота. После этого он ушёл из квартиры и добровольно рассказала полиции о произошедшем.

Потерпевшая, несмотря на тяжёлые травмы, осталась жива. Во время судебного заседания она охарактеризовала мужа как любящего и заботливого супруга, и заявила, что простила его, также отметив необходимость его помощи в воспитании ребёнка. С учётом этих обстоятельств, мужчину приговорили к двум годам заключения в колонии строгого режима.

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