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В Ленобласти появится бесконтактная оплата более чем на 70 автобусоах перевозчика “Вест-Сервис”.

В транспортных средствах были установлены новые терминалы оплаты, которые позволяют оплатить поездку банковской картой, а также при помощи телефона и часов с NFC-чипом. Как сообщается, эти автобусы следуют по маршрутам в пяти районах города: Волосовском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском. Отмечается, что в автобусах данного перевозчика ежемесячно ездит в среднем около 30 тысяч человек.

Кроме того, указывается, что уже в октябре начнёт работать приложение “ЛенОблтранспорт”. С его помощью пользователь сможет построить свой маршрут и узнать расписание необходимого ему транспорта, а также совершить оплату проезда и даже оставить отзыв.

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