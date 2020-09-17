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В городе Лаппеенранте вместо российских путешественников сейчас туристы из европейских стран.

Согласно заявлению представительства Лаппеенранте в Санкт-Петербурге, благодаря европейским туристам, уже в августе в городе был “нормальный туристический сезон”. Как отмечается, в основном туда едут путешественники из Италии, Германии, Швеции и Эстонии. Также возрос внутренний туризм, и финны начали чаще посещать регион, граничащий с Россией.

Границу с Россией Финляндия закрыла ещё в середине марта, опасаясь распространения коронавируса. Этот запрет сохраняется до сих пор, и в страну разрешён въезд лишь некоторым категориям граждан. В настоящее время, как отмечается, рассматривается пересмотр этих ограничений.

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