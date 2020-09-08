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В Курской области состоялся суд над учителем, которого обвинили в интимной связи с 14-летней ученицей.

Как сообщается, учитель уже давно был знаком с потерпевшей. Согласно версии следствия, с октября 2019 года по февраль 2020 года, учитель отвозил девушку в безлюдные места на своём автомобиле. Здесь они вступали в интимную связь.

Всего было насчитано 19 подобных эпизодов. Известно о них стало только после того, как девушка рассказала о происходящем своей подруге, а та поделилась этим со своими родителями.

В качестве отягощающего обстоятельства было учтено то, что обвиняемый являлся педагогом, однако смягчающими обстоятельствами послужили признание вины, раскаяние с произошедшем и положительные характеристики с места работы и жительства.

В итоге, мужчина был приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Также после освобождения ему в течение пяти лет запрещено возвращаться к преподаванию. Кроме того, он должен выплатить школьнице 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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