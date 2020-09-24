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В Крыму намечается серьезный политический скандал, который вполне может выйти за пределы России. Жители Ялты требуют как можно скорее уволить вице-мэра своего города, который совсем недавно занял этот пост. Все дело в том, что Михаил Загорцев, являющийся гражданином Беларуси, буквально месяц назад был замечен на протестных акциях в своей стране. Об этом пишет “КоммерсантЪ“.

Загорцев не только принимал участие в митингах. Помимо этого, он обещал, что Россия получит новый 1941-й год, если признает Александра Лукашенко президентом. Ялтинские власти заявляют о том, что вице-мэр мог сказать подобное, так как он сейчас находится в стрессовом состоянии. Жители города требуют у правоохранительных органов проведения соответствующих проверок.

Пока известно, что Загорцев принимал участие в протестах в Беларуси с самого первого дня. Он не уставал повторять, что гордится людьми, которые вышли на улицы, не боясь действий силовиков. Кроме того, он заявил, что если Россия придет в Беларусь с недобрыми намерениями, то ей придется вспомнить 1941-1945 годы, так как каждый житель страны встанет на ее защиту.

В сентябре Михаил Загорцев покинул Белоруссию, а уже 21 сентября был назначен заместителем Ивана Имгрунта, занимающего пост главы ялтинской администрации. Журналист Сергей Сардыко написал, что назначение Загорцева не согласовывалось в городском совете. Также он сообщил, что общественность Ялты ждет скорого увольнения белорусского оппозиционера, допустившего экстремистские заявления в адрес РФ.

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  • Анна
  • 24.09.2020
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