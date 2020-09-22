читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Представители СК РФ заявили, что на территории Красноярского края были задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», применявшие насилие психологического характера по отношению к своим последователям.

В опубликованном сообщении отмечается, что началось расследование уголовного дела в отношении руководства незаконной религиозной группы, собиравшего деньги с россиян и использовавшего на них негативное психологическое воздействие. Следователи добавляют, что некоторые последователи получили тяжелые травмы.

Согласно словам сотрудников правоохранительных органов, главам нелегального объединения планируется предъявить обвинение сразу по нескольким статьям, связанным с организацией религиозной группы, работа которой сопряжена с насилием над людьми, и причинением серьезного ущерба здоровью.

Вам может понравиться

В Орле мужчина, разозлившись на своего знакомого, до смерти избил его

Представители прокуратуры Орловской области сообщили о том, что житель регионального центра до… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В массовой драке на Ленинском проспекте пострадала 33-летняя женщина

На Ленинском проспекте Калининграда вспыхнула потасовка с участием пяти человек. Пресс-служба регионального… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Создатели фильма «Лига справедливости» опубликовали новый кадр

Каждая третья суббота сентября в киношном мире является Днем Бэтмена. О котором… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 сентября – пасмурно, до 15 °C | город Мытищи: погода, 22 сентября – облачно с прояснениями, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 22 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 22 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Армавир: погода, 22 сентября – ясно, до 24 °C |