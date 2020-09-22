Представители СК РФ заявили, что на территории Красноярского края были задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета», применявшие насилие психологического характера по отношению к своим последователям.

В опубликованном сообщении отмечается, что началось расследование уголовного дела в отношении руководства незаконной религиозной группы, собиравшего деньги с россиян и использовавшего на них негативное психологическое воздействие. Следователи добавляют, что некоторые последователи получили тяжелые травмы.

Согласно словам сотрудников правоохранительных органов, главам нелегального объединения планируется предъявить обвинение сразу по нескольким статьям, связанным с организацией религиозной группы, работа которой сопряжена с насилием над людьми, и причинением серьезного ущерба здоровью.