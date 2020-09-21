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38-летняя Кристина Третьякова одержала победу на региональной стадии конкурса «Миссис Красноярский край», участие в котором принимали только замужние женщины. Данное мероприятие прошло под эгидой Международной ассоциации конкурсов красоты.

Победительница – успешная женщина, которая воспитывает двоих детей. Она занимает пост директора по маркетингу, много путешествует по миру. Среди ее хобби – занятия верховой ездой и йога, в которых кроется секрет красоты девушки, а также кулинария.

Победа на региональном этапе открыла перед Кристиной прямую дорогу в Тайвань, где уже в следующем году пройдет конкурс «Миссис Бриллиант Мира». В нем примут участие самые красивые замужние девушки из разных стран.

Звания вице-миссис красноярского региона было присвоено Ольге Нартовой, Наталье Асташиной и Кюнней Старостиной, которым не хватило совсем немного голосов жюри для заветной победы.

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