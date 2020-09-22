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Специалисты ЦИАН проанализировали российский рынок недвижимости и выяснили, что в столице Татарстана на продажу была выставлена одна из наиболее маленьких квартир в стране.

В опубликованном отчете говорится о том, что в одном из многоэтажных домов Казани, построенном 44 года назад, продается небольшая квартира, площадь которой составляет девять с половиной квадратных метра. Приобрести ее можно за 1 миллион 400 тысяч рублей. Она занимает 4-е место в списке наиболее маленьких апартаментов.

На 1-й строчке в этом необычном рейтинге оказалась комната-квартира, расположенная в Башкортостане. Ее площадь равна 9,1 квадратным метрам. Затем идет жилплощадь на 9,2 метра в квадрате на Крымском полуострове.

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