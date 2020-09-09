В столице Татарстана скончался мужчина, который выпил бутылку водки на спор. До этого в соцсетях появился ролик с лежащим на земле телом возле одного из магазинов.

Очевидцы отмечали, что мужчина был убит во время драки, однако, как оказалось, данная информация была ложной. На самом деле он отравился. Данный инцидент случился вчера, 8 сентября, на улице Фучика рядом с местным торговым павильоном.

Погибший поспорил со своим знакомым о том, что способен залпом выпить бутылку водки. Он сумел выиграть спор, однако почти сразу же потерял сознание. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины от отравления.