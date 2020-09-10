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В Калужской области 22-летний местный житель обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Инцидент произошёл в Обнинске в июле 2019 года. Обвиняемый гулял вместе с 13-летней школьницей. Отмечается, что они были ранее знакомы. Молодые люди употребляли алкогольные напитки, и в какой-то момент девочка начала плохо себя чувствовать.

Мужчина позвал её к себе домой, где и совершил изнасилование. О произошедшем потерпевшая никому не рассказала.

Примерно спустя полгода правоохранительные органы проводили проверку по факту самовольного ухода несовершеннолетней из дома, и выяснили, что она чувствует себя в семье некомфортно и старается как можно реже бывать дома. Затем медицинское освидетельствование выявило факт изнасилования.

Уголовное дело в отношении мужчины было направлено в суд, обвиняемом грозит до 15 лет заключения.

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