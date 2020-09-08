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В Ижевске будут судить 24-летнего местного жителя, который совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Как было установлено следствием, мужчина вел с 11-летней девочкой онлайн-переписку на интимные темы, а также беседовал с ней по телефону. Это, как отмечается, началось в сентябре 2019 года и длилось до начала февраля 2020 года.

Также сообщается, что обвиняемый работал администратором торгового зала в ТЦ, и в отношении девочки дважды совершал действия сексуального характера. Оказать ему сопротивление девочка в силу возраста не могла.

Злоумышленник, как отмечается, уже был судим за аналогичные преступления. Он освободился в январе 2019 года. За свои действия сейчас мужчине грозит заключение сроком до 20-ти лет, или вовсе пожизненное лишение свободы.

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