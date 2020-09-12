В Stories Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк была опубликована новая запись, ставшая первой за последние пять месяцев.

На опубликованном архивном кадре представлена Анастасия вместе со своим мужем Петром Чернышевым. Как отмечается, публикация связана с тем, что 12 сентября пара отмечает 12 лет со дня свадьбы. Ссылка из Stories ведёт на аккаунт, созданный в поддержку Заворотнюк.

В комментариях поклонники также поздравили пару с праздником, и пожелали актрисы выздоровления и долгих лет жизни вместе с супругом. Как отмечается, Анастасия уже более года не связывается лично с поклонниками – после того, как стало известно о её заболевании. По словам её родных, она сильно изменилась во время болезни, и не хочет, чтобы её видели.