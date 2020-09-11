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Андрей Исаев, первый заместитель руководителя «Единой России», заявил, что в настоящее время в партии идет обсуждение вопроса об увеличении всех пенсий.

Народный избранник заявил, что в одном из положений новой версии Конституции говорилось о том, что индексация пенсионных выплат должна проводиться не реже одного раза в двенадцать месяцев. Чтобы добиться выполнения данной поправки, требуется соответствующий законопроект.

По словам парламентария, в этот закон следует также добавить выплаты пенсионерам, которые продолжат работать. Они не пересматривались уже четыре года подряд. Ранее «Справедливая Россия» решила внести в Государственную думу законодательный проект касательно довыплат пенсий.

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