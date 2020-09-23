Учения «Славянское братство – 2020» продолжаются. Российское Минобороны сообщило, что на белорусский полигон «Брестский» высадились десантники, представляющие соединение ВДВ города Иваново. К месту высадки их доставили самолеты Ил-76 мд.

Напомним, что ранее на территорию Беларуси высадились еще две тактических группы российских ВДВ. Первая десантировалась на Гожский полигон, который находится под Гродно, а вторая – на тот же Брестский.

Главная цель учений – отработка взаимодействия между российскими десантными подразделениями и белорусскими военнослужащими. В задачу третьей группы входит полное блокирование близлежащего населенного пункта, а также выявление войск условного противника и их уничтожение.