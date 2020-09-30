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Румер Уиллис, дочка голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, разместила на своей странице в соцсети «Инстаграм» несколько фотоснимков БДСМ-тематики.

В рамках этой необычной фотосессии она решила продемонстрировать проблемы по соблюдению прав женщин в различных странах планеты. Румер разместила три кадра. В двух из них она позирует в сексуальном латексном боди черного цвета, а в третьем – полностью обнажена, связана веревкой и стоит на коленях.

В подписи к первой фотографии дочь Уиллиса просит звать себя «мадам», ко второй – указала на «бондаж», а к третьей – написала, что будет звать тебя «сэр». В последнем фото она также опубликовала свои размышления касательно свободы женщин и их сексуальности.

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