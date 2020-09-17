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Бионический глаз – это инновационная технология австралийских ученых, которая обеспечивает возвращение функций зрительных органов. В самое ближайшее время такой искусственный орган будет трансплантирован специалистами Университета Монаша, который находится в Мельбурне.

Вдохновляющим опытом для создателей бионического глаза стала разработка проекта Neuralink. Однако новое устройство, которое называется Gennaris, австралийские ученые создали самостоятельно. Оно представляет собой сеть микродиодов, оснащенных специальными датчиками. Эксперты сумели сделать так, что подача сигналов сетчатки осуществляется непосредственно в ЦНС, минуя поврежденные или деградирующие глазные нервы.

Gennaris уже пересаживали овцам, организм которых принял инородное тело без каких-либо проблем. При этом зрение восстанавливалось на целых три тысяч часов, что является отличным результатом. Теперь на очереди клинические испытания устройства, которые начнутся совсем скоро.

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