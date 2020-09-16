В Астрахани местная жительница едва не убила свою сестру ножом.

Как сообщается, 48-летняя обвиняемая и её 43-летняя сестра употребляли вместе алкогольные напитки, и в какой-то момент между ними возник конфликт на бытовой почве. Закончилось дело тем, что старшая сестра схватилась за нож и ударила им свою сестру в живот.

Женщина была госпитализирована, ей сделали операцию. Позже, когда её опрашивали о произошедшем, она попыталась защитить сестру и заявила, что травмировалась во время чистки картошки, поскользнувшись на мокром полу. Однако её версия событий показалась правоохранительным органам неубедительной.

В итоге в ходе расследования вина старшей сестры была доказана, в настоящее время ожидается утверждение обвинительного приговора. Также отмечается, что обвиняемая имеет судимость за аналогичное преступление, а также за избиение и угрозу убийством.