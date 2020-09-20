В Астрахани стая бездомных собак напала на женщину и вырвала у неё пакет с покупками.

По словам пенсионерки, она закупилась в магазине возле парка “Аркадия”, и потратила около 1,5 тысяч рублей. Когда она вышла на улицу, ей попалась стая собак, состоящая из 9-10 псов. Они окружили её и начали лаять, пенсионерка решила защищаться пакетом с продуктами. Одна из собак вцепилась в него и разорвала.

В пакете были куриные голени, и, по словам потерпевшей, они её спасли. Собаки бросились на добычу и принялись драть и остальной пакет, съев в итоге все продукты. Потерпевшая сумела спасти лишь пачку чая и банку консервированной кукурузы. Также, по её словам, мимо проходили двое мужчин, которые и не думали о помощи.

Отмечается, что в городе довольно серьёзная проблема с бродячими собаками, которая никак не решается. А дозвониться в организацию, занимающуюся отловом, и вовсе практически невозможно.