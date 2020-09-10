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Специалисты Финансового университета сообщили, что в следующем году реальная зарплата в РФ может увеличиться на 3,5-4 процента.

Основа данного исследования состоит из замеров потребительских настроений россиян. Летом аналитики опросили жителей российских городов, в которых проживают свыше четверти миллиона человек. Полученные сведения затем использовались для математического расчета экономических показателей на ближайший год. Наибольший рост реальных заработанных плат следует ожидать в таких городах как Калининград, Казань, Оренбург и Новороссийск.

Согласно словам специалистов, спрос на услуги и товары в настоящий момент времени превышает аналогичный показатель предыдущего года. Они отмечают, что конъюнктура зарубежных рынков выглядит благоприятной для РФ. Весной российский экспорт упал на 33 процента в сравнении с прошлым годом, однако летом падение замедлилось – в июне оно составило 25 процентов. Благодаря грамотной финансовой политике курс рубля удалось удержать на уровне, который выглядит комфортным как для населения, так и для импортеров.

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