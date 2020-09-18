Телеведущий Иван Ургант дал шутливый комментарий на сообщение о том, что сын Александра Лукашенко Николай намеревается учиться в одной из школ Москвы. В своей программе «Вечерний Ургант» он рассказал, что отпрыск белорусского президента будет зачислен в учебное заведение под чужой фамилией и предложил простой лайфхак, позволяющий легко вычислить его в толпе других учеников.

По словам Урганта, узнать Николая Лукашенко можно по болтающемуся на груди автомату Калашникова. При этом новенький будет называть себя Джастином Тимберлейком.

Ранее стало известно, что Лукашенко- младший перейдет учиться в лицей при МГУ. При этом он возьмет вымышленную фамилию, чтобы не привлекать к себе внимания. В гимназии учебного заведения эти сведения опровергли. Также не подтвердилась и версия с Французским колледжем при МГУ, так как его представители заявили, что Лукашенко не подойдет им по возрасту.

Напомним, что на Николай Лукашенко вместе с отцом вышел на один из митингов в Минске. Он был в бронежилете и с автоматом Калашникова.