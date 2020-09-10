Утром 10 сентября скончалась британская актриса Дайана Ригг. Об этом рассказал её агент Саймон Бересфорд.

Дайане было 82 года, она умерла в своём доме в присутствии семье. Отмечается, что предположительной причиной смерти является онкозаболевнаие, выявленное у Дайаны около полугода назад. Свою болезнь актриса не афишировала.

Ригг была востребована как актриса театра, так на съёмках, и пользовалась огромной любовью и уважением от зрителей и коллег. В 1969 году в кинофильме “На секретной службе Её Величества” она исполнила роль возлюбленной агента 007, единственной, с которой он сочетал себя узами брака. Однако в конце фильма она была убита. Также Дайана играла в известном в 1960-х годах сериале “Мстители”. В современное время она принимала участие в телесериале “Игра престолов” в роли Олеанны Тирелл.

За свою карьеру актрисы Ригг получила множество премий, также её был вручён Орден Британской империи и присвоен титул “Дама-Командор”.