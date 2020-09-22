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Украинский боксёр Иван Редкач заявил, что в будущем Крым вернётся в состав Украины.

Как он сообщил в своей трансляции в Instagram, он не считает, что Крым является российской территорией. Боксёр заявил, что они “дали России попользоваться Крымом лишь на некоторое время”, и нужно радоваться, что сейчас полуостров им принадлежит. Россия, как сообщил Редкач, отстроит Крым, построит мост, после чего они заберут полуостров обратно.

Редкач отметил, что в Крыму он находился всё детство, а русские были там в качестве туристов, приехавших отдохнуть. Он сравнил текущую ситуацию с рентой и сдачей квартир, как в Америке – Крым Украина дала во временно пользование.

В настоящее время Редкач живёт в США в городе Лос-Анджелес. На его счету 30 боёв, из них 23 победы и одна ничья.

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