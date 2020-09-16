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После обнаружения коронавирусной инфекции у одного из педагогов учебного заведения №10 в городе Чехов было решено перевести на дистанционное обучение всех учеников третьих классов.

Согласно словам зараженного учителя, он чувствовал себя хорошо, поэтому сильно удивился, когда изучил результаты повторного теста на COVID-19. Отмечается, что домой было решено отправить нескольких педагогов данной школы.

Директор образовательного учреждения отметил, что сроки возвращения детей в школу во многом будут зависеть от того, когда именно он взаимодействовал с зараженным учителем. Если ребенок, находясь на домашнем обучении, почувствует недомогание, то к нему тут же выедет педиатр.

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