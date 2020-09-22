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Специалисты Университета Нового Южного Уэльса в ходе эксперимента выяснили, что происходит у человека в мозгу в то время, когда он старается не думать какую-либо мысль.

В эксперименте участвовали 15 добровольцев. Им сначала сказали подумать о зеленом брокколи или красном яблоке, а затем попросили не думать о них. При этом им нельзя было заменять одну мысль на какую-либо другую.

Восемь добровольцев уже спустя 12 секунд заявили, что им удалось не думать об этих предметах. Однако сканирование их мозга выявило, что они, наоборот, продолжают думать о них. Таким образом, был сделан вывод, что, даже когда человеку удаётся игнорировать какую-либо мысль, она может остаться в другой части мозга, и человек этого не осознаёт.

Предполагается, что исследование поможет найти причину того, что насильственные попытки не думать о чём-либо терпят неудачу.

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