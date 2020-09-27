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Специалисты пришли к выводу, что кошки могут имитировать действия своих хозяев.

Статья была опубликована в журнале Animal Cognition. Автором исследования является этолог Клаудия Фугацца, которая изучала поведение собак около десяти лет. В этом ей помогал приём “Делай, как”, в ходе которого собаке требуется повторить действия человека.

Однажды Клаудия узнала, что её знакомая использует подобный приём с кошкой. В итоге, в ходе дальнейших наблюдений было выявлено, что кошки также могут повторять движения за своими хозяевами – они успешно делали это больше, в 81% случаев.

Отмечается, что ранее способность подражать человеку была выявлено только у дельфинов, обезьян, попугает и косаток. Впрочем, ряд исследователей к выводам Клаудии отнёсся весьма недоверчиво.

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