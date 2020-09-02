Специалисты из Кентуккийского университета провели опрос и выяснили, сколько должна составлять идеальная продолжительность секса.

В опросе участвовало около 14 тысяч человек, которые как состояли в отношениях, так и являлись на момент опроса одинокими. Выяснилось, что по личным ощущениям, большая часть опрошенных тратит на сексуальный контакт около 10 минут. При этом учёные обращают внимание, что, согласно ранним исследованиям, средняя продолжительность секса составляет меньше времени – всего 3-5 минут.

Участники опроса также сообщили, что желали бы продолжительность секса как минимум 20 минут. Больше всего этого хотят женщины, и это подтверждает выводы предыдущих исследований о том, что прекрасному полу нужно больше времени для достижения максимального удовлетворения.