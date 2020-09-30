Совершенно новый материал, который в зависимости от условий использования меняет свою форму и уровень жесткости, разработали специалисты Йельского университета. Эта синтетическая ткань состоит из обычных текстильных нитей, а также из волокон, разработанных материаловедами.

Один из типов этих волокон – так называемый сплав Филда, который применяется в сочетании с эпоксидной смолой. Он имеет температуру плавления 62 градуса, благодаря чему изготовленные из него компоненты становятся мягкими в сильную жару и жесткими – в условиях низких температур.

Второй материал – это волокна, обладающие «эффектом памяти». Они способны «запоминать» первоначальную либо специально запрограммированную форму, поэтому моментально возвращаются в нужное положение, если для этого создаются определенные условия.

Разработчики заявили, что созданную ними ткань можно использовать для специализированной одежды, а также для изготовления парашютов, палаток и прочих изделий, применяемых в самых разных сферах человеческой деятельности.