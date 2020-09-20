Специалисты мельбурнского Университета Монаша попытались установить, по каким причинам некоторые люди сразу после пробуждения забывают, что именно им снилось. Оказалось, что виновником этого является гиппокамп.

Все дело в том, что эта часть человеческого мыслительного органа «отключается» и «просыпается» с некоторым опозданием. Помимо этого, именно он играет важную роль в процессе переноса информации из своеобразной «оперативной» (кратковременной) в долговременную память.

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что несколько минут после пробуждения человек все еще способен помнить свой сон, так как сведения о нем остаются в кратковременной памяти. Как только просыпается гиппокамп, воспоминания о сне как будто улетучиваются.

Исследователи предложили два простых способа удержать утром информацию о своих снах. Для реализации первого достаточно просто выпить воды перед сном. Она заставит человека просыпаться ночью и активизировать гиппокамп, однако качество сна при этом ухудшится. Второй способ предполагает своеобразное самовнушение – непосредственно перед засыпанием нужно несколько раз повторить свое желание запомнить сон. Это поможет запрограммировать гиппокамп на нужные действия.