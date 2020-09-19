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Одно из детских шоу на датском телевидении прошло в духе «бодипозитива». Взрослые участники программы Ultra Strips Down внезапно для зрителей решили полностью раздеться и рассказать своим детям об интимных частях человеческого тела. Продюсеры программы заявили, что такой формат был выбран специально – он должен был поспособствовать избавлению участников и зрителей от стыда перед различными физическими дефектами.

Взрослые участники не только разделись догола. Помимо этого, они предоставили детям возможность задавать интересующие их вопросы о теле. Не исключая половых органов.

Зрители и пользователи интернета в подавляющем своем большинстве выразили недовольством таким подходом к проведению шоу. Включились в дискуссию и политики. Так, Питер Скааруп, представляющий Датскую народную партию, назвал происходящее на передаче развратом и заявил, что детям такого возраста слишком рано рассказывать об интимной жизни и уж тем более, демонстрировать гениталии взрослых.

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