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В Ульяновске произошла авария с участием трамвая и КамАЗа с бетономешалкой.

Инцидент произошёл примерно в восемь часов утра на улице Кирова на перекрёстке поблизости от Южного рынка. По словам очевидцев, водитель КамАЗа попытался успеть пересечь дорогу перед трамваем, нарушив этим правила дорожного движения, однако у него не получилось, и трамвай в него врезался.

В результате столкновения пострадали и грузовик, и трамвай. На опубликованных с места событий фотографиях можно увидеть, что стекло водителя трамвая было полностью выбито. В инциденте, как отмечается, обошлось без пострадавших.

Движение на участке дороги было восстановлено к 9:35. Трамвай отбуксировали на территорию Северного трамвайного депо.

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