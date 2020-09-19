Популярный ведущий Дмитрий Шепелев дал интервью изданию Peopletalk. Во время беседы ему пришлось ответить на вопрос о самых нелепых слухах, которые шоумену приходилось о себе слышать. Дмитрий ненадолго задумался, а потом вспомнил, что людская молва как-то сделала его любовником Максима Галкина.

Шепелев рассказал, что впервые узнал об этом слухе из уст самой Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. «Представляете, до какой степени я растерялся», поделился своими впечатлениями телеведущий.

Сейчас Шепелев намеревается жениться на дизайнере Екатерине Тулуповой, с которой уже несколько лет состоит в отношениях. Дмитрий рассказал, что безумно ее любит и не может представить без нее свою дальнейшую жизнь. В настоящее время пара живет гражданским браком и воспитывает дочь Тулуповой от прошлого брака, а также сына Жанны Фриске, которого она родила от Шепелева.