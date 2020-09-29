читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный обозреватель Себастьян Роблин считает, что системы ПВО «Стрела-10» и «Оса», используемые армянскими ВС, уничтожили турецкие военнослужащие. Именно они, по мнению эксперта, осуществляли управление произведенными в Турции беспилотными аппаратами Bayraktar TB2.

Специалист рассказал о том, что летом азербайджанская сторона планировала приобрести эти БЛА, однако потом разговоры о сделке утихли. Никаких ее результатов не озвучивали ни Анкара, ни Баку. Обозреватель уверен, что Турция просто решила тайно передать беспилотники Азербайджану, не привлекая к этой сделке повышенного внимания.

Помимо этого, эксперт предполагает, что вооруженные силы Азербайджана используют для боевых действий технику, которая произведена в Израиле.

Как известно, обе стороны понесли серьезные потери, среди которых отмечено уничтожение БЛА, танков, бронемашин и другой техники. Однако Роблин заявляет о том, что в распоряжении и той, и другой стороны имеются арсеналы вооружения, которое пока остается на складах и не задействуется в конфликте.

Вам может понравиться

ВС Азербайджана нанесли удар по воинской части в Армении

Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные нанесли удар… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Студента, работавшего в красной зоне с коронавирусом, выгнали из вуза

Алана Дударова, студента, трудившегося в красной зоне с COVID-19, выгнали из СОГМА… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Виртуальный археолог нашел во льдах Антарктиды подводную лодку

На YouTube-канале виртуального исследователя MrMBB333 появилось видео, демонстрирующее некий объект под льдами… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.09.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 сентября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 29 сентября – пасмурно, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 29 сентября – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 29 сентября – пасмурно, до 14 °C | Армавир: погода, 29 сентября – переменная облачность, до 23 °C |