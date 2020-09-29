Военный обозреватель Себастьян Роблин считает, что системы ПВО «Стрела-10» и «Оса», используемые армянскими ВС, уничтожили турецкие военнослужащие. Именно они, по мнению эксперта, осуществляли управление произведенными в Турции беспилотными аппаратами Bayraktar TB2.

Специалист рассказал о том, что летом азербайджанская сторона планировала приобрести эти БЛА, однако потом разговоры о сделке утихли. Никаких ее результатов не озвучивали ни Анкара, ни Баку. Обозреватель уверен, что Турция просто решила тайно передать беспилотники Азербайджану, не привлекая к этой сделке повышенного внимания.

Помимо этого, эксперт предполагает, что вооруженные силы Азербайджана используют для боевых действий технику, которая произведена в Израиле.

Как известно, обе стороны понесли серьезные потери, среди которых отмечено уничтожение БЛА, танков, бронемашин и другой техники. Однако Роблин заявляет о том, что в распоряжении и той, и другой стороны имеются арсеналы вооружения, которое пока остается на складах и не задействуется в конфликте.