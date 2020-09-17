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Эксперты Ассоциации туроператоров России предполагают, что самым популярным направлением для отдыха этой зимой у россиян станут Объединённые Арабские Эмираты.

Как сообщается, активный интерес к данному направлению был зафиксирован уже в настоящее время. Туристы начали бронировать туры на ноябрь и декабрь, кроме того, им предлагаются различные акции и специальные предложения от отелей. Впрочем, из-за нестабильной ситуации, связанной с коронавирусом, туристы чаще предпочитают бронировать даты на ближайшее время.

На популярность ОАЭ, в частности, повлияло массовое закрытие других направлений, особенно азиатских.

Однако в настоящее время в ОАЭ выполняется только четыре рейса в неделю, хотя АТОР рассчитывает на скорое увеличение рейсов до семи, что является обычной частотой.

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