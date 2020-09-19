читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ПФР рассказал о том, что компенсационные выплаты, которые выдаются людям, ухаживающим за инвалидами и пожилыми россиянами, не способными самостоятельно заботиться о себе, увеличатся больше, чем на 6 000 рублей. Теперь в качестве компенсации опекунам будут платить ежемесячно 12 тыс. руб.

Представители Пенсионного фонда пояснили, что названная сумма – это максимум, установленный действующим законодательством. Поэтому точный размер выплат во многом зависит от того, в каком регионе проживает их получатель.

Для оформления компенсации требуется подача заявления в ПФР. При этом необходимо соблюдение трех условий, которые дают право на получение денег. Во-первых, опекун должен подтвердить достижение трудоспособного возраста. Во-вторых, получать компенсации не могут те лица, которые имеют работу или доход от предпринимательской деятельности. Наконец, в-третьих, не выдаются деньги опекунам, которые оформили пособие по безработице или получают пенсионные выплаты.

Если эти условия соблюдены, заявление в ПФР можно подать как во время личного визита в одно из отделений, так и на официальном сайте фонда.

Вам может понравиться

The National Interest раскрыло тактику США в войне с Россией

Статья в известном издании The National Interest рассказывает о стратегии, которая поможет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В МЧС предупредили о скорых заморозках в Ленобласти

Метеорологи из Санкт-Петербурга сообщили о том, что в Ленобласти в эти выходные… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Госграницу Белоруссии начали охранять в усиленном режиме

Представитель Комитета по охране Госграницы Беларуси заявил, что отныне она обороняется в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 сентября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 19 сентября – пасмурно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 сентября – дождь, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Королев: погода, 19 сентября – , до 0 °C | Подольск: погода, 19 сентября – пасмурно, до 10 °C | Армавир: погода, 19 сентября – небольшая облачность, до 18 °C |