ПФР рассказал о том, что компенсационные выплаты, которые выдаются людям, ухаживающим за инвалидами и пожилыми россиянами, не способными самостоятельно заботиться о себе, увеличатся больше, чем на 6 000 рублей. Теперь в качестве компенсации опекунам будут платить ежемесячно 12 тыс. руб.

Представители Пенсионного фонда пояснили, что названная сумма – это максимум, установленный действующим законодательством. Поэтому точный размер выплат во многом зависит от того, в каком регионе проживает их получатель.

Для оформления компенсации требуется подача заявления в ПФР. При этом необходимо соблюдение трех условий, которые дают право на получение денег. Во-первых, опекун должен подтвердить достижение трудоспособного возраста. Во-вторых, получать компенсации не могут те лица, которые имеют работу или доход от предпринимательской деятельности. Наконец, в-третьих, не выдаются деньги опекунам, которые оформили пособие по безработице или получают пенсионные выплаты.

Если эти условия соблюдены, заявление в ПФР можно подать как во время личного визита в одно из отделений, так и на официальном сайте фонда.