Известный рэпер Тимати является одним из основателей Black Star и в течение длительного вреени оставался одним из продюсеров лейбла. Однако в последние годы прокатилось несколько скандалов, а продюсерский центр покинули почти все подопечные певца. В итоге Тимур Юнусов решил и сам оставить свой давний проект.

В его дальнейших планах – открытие собственного бизнеса и самостоятельная карьера. Рэпер не намерен больше заниматься продюсированием, так как считает его неблагодарным делом. Он рассказал, что независимо от суммы вложенных в исполнителя сил и средств, продюсер все равно остается виноватым, так как выступает в своеобразной роли узурпатора.

Тимати поведал, что все молодые певцы, которые приходят под крыло того или иного продюсера, в дальнейшем получают уверенность в том, что успех – это только их заслуга. А человек, который вкладывает деньги в их раскрутку, потом начинает только мешать.