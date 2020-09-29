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Светлана Тихановская, экс-кандидат на должность главы белорусского государства, попросила Эммануэля Макрона, лидера Франции, повлиять на Владимира Путина, президента РФ, чтобы он принял участие в решении кризиса в Белоруссии.

Согласно ее словам, Макрон является одним из самых сильных лидеров на территории ЕС, а потому мог бы стать посредником в решении возникшего в республике кризиса. Она добавила, что французский президент способен оказать влияние на своего российского коллегу, дабы тот тоже поучаствовал в данном процессе.

Недавно в СМИ сообщили, что лидер Франции восхитился митингующими в Белоруссии и потребовал, чтобы Александр Лукашенко, президент Белоруссии, добровольно ушел со своей должности. В ответ тот порекомендовал Макрону заняться внутренними проблемами.

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