Статья в известном издании The National Interest рассказывает о стратегии, которая поможет США одержать победу в случае начала войны с РФ. Военные эксперты, являющиеся соавторами публикации, заявили, что первым этапом боевых действий должен быть мощный удар с воздуха и моря, который позволит уничтожить большинство российских стратегических объектов.

При этом потребуется грамотно сочетать сразу несколько видов вооружения. Так, специалисты считают, что комбинация дозвуковых, гиперзвуковых и сверхзвуковых разновидностей ракет позволит оперативно достичь желаемых целей.

Первый этап боевой операции должен также включать атаку командных центров ВС России. Именно она парализует процесс управления войсками и позволит получить явное преимущество в войне.

Помимо всего прочего, очень важно «связать руки» РФ, не дать ей совершать маневры и отвечать на атакующие действия со стороны ВВС и ВМС США. Эксперты уверены, что новейшие виды роботизированного вооружения, а также дальнобойное оружие высокой точности вполне способно справиться с этой задачей.