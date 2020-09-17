читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Статья в известном издании The National Interest рассказывает о стратегии, которая поможет США одержать победу в случае начала войны с РФ. Военные эксперты, являющиеся соавторами публикации, заявили, что первым этапом боевых действий должен быть мощный удар с воздуха и моря, который позволит уничтожить большинство российских стратегических объектов.

При этом потребуется грамотно сочетать сразу несколько видов вооружения. Так, специалисты считают, что комбинация дозвуковых, гиперзвуковых и сверхзвуковых разновидностей ракет позволит оперативно достичь желаемых целей.

Первый этап боевой операции должен также включать атаку командных центров ВС России. Именно она парализует процесс управления войсками и позволит получить явное преимущество в войне.

Помимо всего прочего, очень важно «связать руки» РФ, не дать ей совершать маневры и отвечать на атакующие действия со стороны ВВС и ВМС США. Эксперты уверены, что новейшие виды роботизированного вооружения, а также дальнобойное оружие высокой точности вполне способно справиться с этой задачей.

Вам может понравиться

В Самарской области увеличивается количество больных коронавирусом

В оперштабе по противодействию распространению коронавируса в Самарской области вчера, 14 сентября,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленинском районе молодой саратовец пришел к соседке и умер

В управлении СК РФ по Саратовской области сообщили о том, что в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди»

Знаменитый мультипликационный фильм «Ну, погоди!» получить новую жизнь. В настоящим момент «Союзмультфильм»… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 17 сентября – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 сентября – пасмурно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 сентября – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 17 сентября – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 17 сентября – пасмурно, до 20 °C | Армавир: погода, 17 сентября – ясно, до 25 °C |