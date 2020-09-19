Американское издание очень заинтересовалось одной из программ китайского ТВ, в которой они увидели репортаж из Улан-Удэ о посещении делегацией из КНР местного авиастроительного предприятия. Их передачи журналисты The Drive узнали, что представители Поднебесной приобретают партию вертолетов-штурмовиков Ми-171Ш и выдвинули несколько предположений о предназначении этой техники.

Репортеры сразу отбросили версии о том, что вертолеты зачислят на вооружение армии или флота. Для первой не подходит принципиально иная расцветка. А для решения задач на воде нет компонентов, которые традиционно используются в морских модификациях летающих машин.

Тут журналистов осенило – совсем недавно в блогах экспертов появилась публикация о том, что на новые вертолеты будет устанавливаться современная защита. Исходя из этого, они предположили, что технику Китай закупает для охраны границ с Индией, отношения с которой серьезно испортились в последнее время.

Среди других версий – использование Ми-171Ш для проведения спасательных и поисковых операций в Гималаях. Также не исключено их применение для спецопераций, проводимых китайскими силовыми структурами.