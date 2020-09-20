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Неподалеку от Серпухова на Лукинском погосте было найдено тело новорожденного ребенка. Предполагается, что его хотели тайно похоронить, однако случайные очевидцы спугнули злоумышленников.

Сейчас известно, что маленького ребенка уложили в люльку и принесли на кладбище. Рядом с телом очевидцы обнаружили лопату. Могила для малыша уже была готова – скорее всего его выкопали прямо перед тем, как скрыться.

На место страшного инцидента выехал наряд полиции. Они опросили всех присутствующих на кладбище, а также провели все необходимые первичные действия. Теперь перед ними стоит сложная задача – выяснить, кто и зачем пытался закопать тело младенца и по какой причине наступила его смерть.

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