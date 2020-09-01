Сервис «Яндекс. Дзен», контент которого создают сами пользователи, начинает серьезную борьбу с фейками. Директор по работе с партнерами платформы Александр Соболь говорит о том, что модераторы часто не справляются с потоком непроверенных фактов, из-за чего приходится менять стратегию. Так, сервис намерен привлечь внешних партнеров, таких как «Интерфакс» и ТАСС.

Теперь публикации, на которые поступают жалобы, будут анализироваться экспертами. Также анализу подвергнут и материалы, стремительно взлетающие в ТОП платформы.

Сообщается, что течение 4-8 часов, отведенных на проверку, материал не будет показываться в ленте сервиса. Для оценки достоверности будут привлекаться 2-3 эксперта в совершенно случайном порядке. При этом статьи, авторы которых описывают личный опыт, а также сатирические и художественные произведения проверке подвергаться не будут.