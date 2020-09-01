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Сервис «Яндекс. Дзен», контент которого создают сами пользователи, начинает серьезную борьбу с фейками. Директор по работе с партнерами платформы Александр Соболь говорит о том, что модераторы часто не справляются с потоком непроверенных фактов, из-за чего приходится менять стратегию. Так, сервис намерен привлечь внешних партнеров, таких как «Интерфакс» и ТАСС.

Теперь публикации, на которые поступают жалобы, будут анализироваться экспертами. Также анализу подвергнут и материалы, стремительно взлетающие в ТОП платформы.

Сообщается, что течение 4-8 часов, отведенных на проверку, материал не будет показываться в ленте сервиса. Для оценки достоверности будут привлекаться 2-3 эксперта в совершенно случайном порядке. При этом статьи, авторы которых описывают личный опыт, а также сатирические и художественные произведения проверке подвергаться не будут.

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ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
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