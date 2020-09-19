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Владимир Жириновский, глава ЛДПР, сообщил, что следует провести кремацию тела Владимира Ленина, а затем похоронить его прах рядом с могилой отца в Симбирске или матери в Санкт-Петербурге.

Согласно словам депутата Госдумы, к ним поступило предложение от Дэвида Датуна, художника из Соединенных Штатов, о приобретении тела Ленина за 1 миллиард долларов. Лидер фракции в этом случае готов даже одобрить перевозку всего мавзолея в США. Если же не удастся его продать, то следует просто сжечь тело и закопать прах.

Вопрос о том, как поступить с телом Ленина вновь всплыл на поверхность, после объявления конкурса российским Союзом архитекторов на разработку лучшей концепции по применению Мавзолея, расположенного на Красной площади. Позднее в организации уточнили, что идея может быть реализована в отдаленном будущем, то есть сейчас никто не собирается выносить тело вождя революции.

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