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Занимающий должность помощника президента по вопросам национальной безопасности, сын Александра Лукашенко Виктор стал участником автопробега, который был посвящен 75-летию Победы. В населенном пункте Истоки, что под Минском, он встретился с российскими байкерами и другими участниками мероприятия.

Виктор Лукашенко поздравил всех ветеранов, а также презентовал детям современный спортинвентарь. Также сын белорусского президента высказался в том духе, что необходимо всеми силами сохранить все, завоеванное во время войны и передать его своим потомкам.

На вопрос о событиях в Белоруссии он ответил, что ничего страшного в них не видит. Протесты идут своим чередом, но большинство людей занимается своими делами и не обращает на них никакого внимания. «Я вижу вспаханные поля вокруг, чистый и красивый город. Люди идут, кто отдыхает, а кто гуляет с детьми» – рассказал Лукашенко.

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